Milan, spiraglio per Ibra a Napoli

MILANO - Piccolo spiraglio per la convocazione di Zlatan Ibrahimovic in vista della trasferta di Napoli. Lo svedese ci sta provando, con la solita determinazione e convinzione, vuole esserci nel big match più importante degli ultimi anni, lo scontro al vertice che può determinare lo scudetto tra Milan e Napoli. Zlatan ieri ha svolto lavoro personalizzato sul campo ma nel finale ha brevemente lavorato con il gruppo lasciando buone sensazioni. Se Ibrahimovic non dovesse accusare ripercussioni sul tendine infiammato, e se oggi dovesse svolgere un allenamento almeno parzialmente in gruppo, allora ci sarebbero possibilità di convocazione per la panchina. La titolarità per Zlatan non è contemplata, ma se dovesse stringere i denti e rientrare tra i convocati sarebbe già un passo avanti rispetto alle ultime settimane.