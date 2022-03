Milan: ancora a parte Ibrahimovic e Romagnoli

Il Milan di Pioli si è allenato questa mattina a due giorni dalla super sfida di Napoli contro gli azzurri, con calcio d'inizio alle 20.45. Alla seduta, come capita spesso, erano presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara . La curiosità era soprattutto per Zlatan Ibrahimovic: come sta? Rientrerà contro il Napoli ? Da questo punto di vista, non arrivano ottime notizie per lo svedese da Milanello, anche se una porticina aperta per la sua convocazione resta.

Milan: Ibrahimovic spera almeno nella panchina

La squadra ha cominciato con una fase di attivazione muscolare, attraverso esercitazioni ludiche, successivamente si è passati ad alcuni lavori incentrati sul possesso palla. Terminata questa parte, sono iniziate prove tattiche prima di terminare con una partitella a campo ridotto. Domani rifinitura al mattino, alle 14.30 la conferenza stampa di Stefano Pioli. Domenica mattina ci sarà la partenza per Napoli. Zlatan Ibrahimovic ha proseguito con il lavoro personalizzato, sul campo. C'è un piccolo spiraglio per vedere l'attaccante svedese in panchina domenica, ma tutto si deciderà domani mattina: sarà decisiva proprio la rifinitura per capire se e quanto dolore sente ancora il giocatore, assente dal 23 gennaio quando si infortunò nello 0-0 contro la Juve. A parte anche il capitano Romagnoli, più indietro di Ibra, che ha svolto la sua sessione esclusivamente in palestra. Per quest'ultimo le speranze di esserci al Maradona sono vicine allo zero, al suo posto dovrebbe giocare Kalulu.