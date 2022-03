Milan, Massara: “Decisioni anche dolorose per arrivare dove siamo”

Il Milan è cambiato moltissimo, soprattutto da quando è arrivato il fondo d'investimento americano Elliott Management . Momento che è coinciso con la nomina a direttore sportivo rossonero per Frederic Massara . Ed è proprio quest'ultimo che è stato premiato come Direttore sportivo professionista durante la presentazione della 17esima edizione del torneo Amici dei Bambini. L'occasione è stata propizia per parlare della sua avventura in rossonero.

Massara: “Noi dirigenti siamo solo comparse”

Massara ha iniziato parlando del ruolo che ha lui, come tanti altri, nel mondo del calcio: “Noi dirigenti siamo delle comparse, persone che lavorano intorno alla squadra e agli allenatori. Per lavorare nell'ombra ho avuto il miglior maestro che si potesse avere: Walter Sabatini. Il Milan? Il nostro è un percorso iniziato due anni e mezzo fa. Veniamo da una situazione finanziaria difficile e abbiamo dovuto prendere decisioni dolorose, ma abbiamo trovato un gruppo che è riuscito a esprimersi al meglio”. Fino ad arrivare a lottare per lo scudetto: “Siamo migliorati anno dopo anno. Siamo stati fortunati perché lavoriamo con giocatori e allenatore che ci sorprendono ogni anno, speriamo continuino a farlo ancora per molto. I club si fanno sempre più compositi, emergono nuove figure, le società sportive ora sono media company, sempre presenti sui social”. Dalla nomina di Massara in poi, la politica societaria è stata di taglio dei costi, razionalizzazione degli investimenti e aumento dei ricavi. Poco alla volta, sono arrivati anche i risultati, mancano solo due cose: riuscire a entrare nelle migliori 16 in Champions League e portare a casa il primo trofeo della nuova epoca con Pioli in panchina.