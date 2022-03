Donnarumma e la "chiamata" di Buffon: "Mi ha detto di andare al Psg e fare la storia"

In attesa di completare il sorpasso su Keylor Navas e di diventare quindi il titolare fisso della porta del Paris Saint-Germain , Gianluigi Donnarumma continua a dichiararsi entusiasta della scelta di approdare nel club francese. Il portierone ex Milan , che tra pochi giorni sarà impegnato con l’Italia nei delicatissimi playoff di qualificazione a Qatar 2022, ha rilasciato un’intervista a ‘BeIn Sports’ nella quale è tornato sulle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la (ricchissima) proposta della società del presidente Al Khelaifi.

Come già avvenuto in altre interviste, Donnarumma ha ribadito che un ruolo chiave nella scelta finale l’ha avuto Gianluigi Buffon , predecessore dell’ex milanista non solo come punto fermo dei pali dell’Italia, ma anche come portiere del Psg, anche se per una sola stagione, nel 2018-2019, e senza troppa fortuna: "Buffon mi ha detto di venire qui e di fare la storia di questo club” le parole di Donnarumma.

Donnarumma: "Il Psg era nel mio destino"

Gigio ha poi svelato come il “corteggiamento” del Psg sia stato lungo e insistente, nonostante l'ufficializzazione sia arrivata solo a metà luglio, dopo la fine di Euro 2020, definendo quella di trasferirsi in Francia quasi come una “missione”: “Il PSG non mi ha mai mollato, venire qui era il mio destino: sono molto orgoglioso di far parte di questo club".

Milan, Donnarumma è il passato: tutti pazzi per Maignan

Così, mentre dalla Spagna filtra la notizia del probabile addio di Navas al Psg al termine della stagione, Donnarumma sembra avere già dimenticato il Milan, che dal canto proprio ha aperto un nuovo e finora soddisfacente ciclo in porta con Mike Maignan, il francese ex Lille che ha impiegato poco tempo per conquistare i tifosi rossoneri, fuori e dentro il campo.