Milan, Pioli: "Classifica stupenda, ma virtuale. Non firmo per nulla"

Milan, Pioli: "Vittoria importante, abbiamo rischiato poco"

"Sarebbe più regolare se tutti avessimo disputato lo stesso numero di partite - ha osservato l'allenatore rossonero, riferendosi alla gara da recuperare dell'Inter -. Stasera è stata complicata, ma abbiamo rischiato poco ed è una vittoria importante. Siamo calati? Nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo. L'Empoli gioca bene, ma alla fine non abbiamo sofferto più di tanto in difesa. Abbiamo perso qualche pallone di troppo, e c'era poco movimento. Questo non ci ha permesso di tenere alto il baricentro. Non abbiamo dominato, ma abbiamo controllato bene la partita".

Milan, Pioli: "Scudetto? In questo momento non firmo per nulla"

"La parola scudetto la pronuncerò all'ultima giornata... Secondo posto? In questo momento non firmo per nulla - ha continuato Pioli -. Tutte le partite sono difficili, abbiamo visto l'Empoli, lo sarà anche a Cagliari. Dobbiamo pensare che la prossima partita è la partita, deve continuare così fino a fine campionato. La prossima partita è la più importante e andrà giocata al massimo". La Juventus comincia a insidiare le prime: "E' rientrata in corsa per i primi posti, mancano ancora tante partite. Le prime cinque si giocheranno le prime posizioni".