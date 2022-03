Milan, dopo l'Empoli Leao vede lo Scudetto: "Più 3 verso l'obiettivo"

Soddisfazione in casa Milan per la vittoria casalinga, seppur striminzita, contro l’Empoli. I tre punti ottenuti dalla band di Stefano Pioli a San Siro contro la band di Aurelio Andreazzoli è valso il consolidamento del primo posto, benché ancora virtuale, in attesa dell’impegno all’”Olimpico Grande Torino” dell’Inter, che deve recuperare anche il match contro il Bologna.