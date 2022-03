Cagliari-Milan, Pioli recupera Tonali e Brahim Diaz

Milan, Tonali e Brahim Diaz disponibili

Sull’aereo del Milan, accolto dal calore dei tifosi rossoneri in Sardegna, c’erano anche Sandro Tonali e Brahim Diaz, che saranno quindi a disposizione di Pioli per la gara dell’Unipol Domus. Per entrambi, comunque, dovrebbe esserci posto in avvio solo in panchina: l’ex Brescia è reduce da una settimana con febbre alta, mentre lo spagnolo, in panchina nelle ultime tre gare ufficiali, ha subito un trauma contusivo nell'ultimo allenamento.

A Cagliari chance per Krunic

La formazione del Milan dovrebbe quindi ricalcare da vicino quella vista contro l’Empoli, con l’unica novità dell’abbassamento di Kessie sulla linea di centrocampo al fianco di Bennacer con l’inserimento di Rade Krunic sulla trequarti con Messias e Leao sulle fasce. Davanti ci sarà ancora Olivier Giroud, alla nona partita consecutiva da titolare. Zlatan Ibrahimovic, ormai pienamente recuperato e assente da due mesi, scalpita in panchina e dovrebbe rivedere il campo per uno spezzone di partita.