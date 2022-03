Rissa Cagliari-Milan, la risposta social di Maignan: gestaccio al razzismo

Il Milan torna da Cagliari con tre punti fondamentali nella lotta per lo scudetto, ma anche con l’amarezza per quanto accaduto in campo subito dopo il fischio finale dell’arbitro Di Bello, ovvero il parapiglia che ha coinvolto giocatori e dirigenti di ambo le squadre dopo che dal settore dei tifosi di casa sarebbero partiti insulti di matrice razzista nei confronti del portiere rossonero Mike Maignan.