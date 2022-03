Milan, ultima seduta della settimana senza 13 nazionali

In un Milanello… per pochi intimi i giocatori del Milan hanno sostenuto l’ultima seduta di allenamento della settimana nella giornata di sabato 26 marzo, primo giorno di un weekend che non vedrà scendere in campo le squadre di Serie A per la sosta del campionato dovuta agli impegni delle nazionali.

Milan al lavoro sulle conclusioni Stefano Pioli ha diretto una seduta mattutina iniziata, come si legge sul sito ufficiale della società, sul campo centrale per la fase di attivazione con esercizi fisici eseguiti con l'ausilio degli elastici. Alcuni torelli a tema hanno chiuso la prima parte del lavoro. La seduta è poi proseguita con una partitella a campo ridotto con le porte piccole, seguita da una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni. Milan, la corsa allo scudetto riparte contro il Bologna Al termine delle fatiche del sabato mattina Pioli ha ordinato il rompete le righe: il gruppo rossonero tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì 29 marzo quando, seppur ancora con il gruppo largamente incompleto, inizierà la preparazione alla partita di lunedì 4 aprile alle ore 20.45 a San Siro contro il Bologna, valida per la 31ª giornata. Per il Milan sarà un appuntamento da non sbagliare, che segnerà di fatto l’inizio del conto alla rovescia verso la fine del campionato: dopo la gara contro i rossoblù mancheranno infatti solo sette partite e il Milan, capolista con tre punti di vantaggio sul Napoli, è padrone del proprio destino no, pur dovendo ancora affrontare squadre di prima fascia come Lazio, Fiorentina e Atalanta.