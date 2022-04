Milan: test in famiglia, in campo anche Ibrahimovic

Meno tre alla sfida contro il Bologna e nuova giornata di allenamento in casa Milan per preparare al meglio la gara di campionato. Quella contro i felsinei sarà un'occasione da sfruttare a pieno per provare la fuga in testa alla classifica, con i rossoneri che scenderanno in campo consapevoli dell'esito del match tra Atalanta e Napoli che potrebbe portare gli uomini di Pioli a staccare nettamente gli azzurri in caso di successo a San Siro e di sconfitta dei campani a Bergamo. Intanto testa al campo, dove tutti gli uomini sono ritornati a disposizione del mister.

Test in famiglia a Milanello

L'odierna seduta di allenamento, come avvenuto negli scorsi giorni, è stata fissata per il mattino. I rossoneri si sono ritrovati a Milanello per colazione e sono subito scesi in campo. Attivazione muscolare in avvio eseguita con l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni, a seguire, per terminare la fase di riscaldamento, alcuni torelli a tema. La sessione odierna è proseguita con una partita di allenamento, in due tempi da 30 minuti, contro una formazione mista di giocatori delle squadre Primavera e Under 18.

Tutti in campo, c'è anche Ibrahimovic

Come si evince dalle fotografie pubblicate sul sito ufficiale del Milan, quest'oggi anche Zlatan Ibrahimovic ha preso parte all'amichevole in famiglia contro i ragazzi delle giovanili rossonere. Lo svedese, rientrato a Milanello mercoledì mattina, era stato fin qui alle prese con lavori personalizzati in palestra, ma oggi ha giocato e si è fatto trovare pronto in vista della gara contro il Bologna. Ennesimo messaggio chiaro inviato a Pioli dopo quanto successo ieri, quando Ibra ha deciso di rimanere due ore in più al centro sportivo per una sessione di defaticamento e lavoro in palestra.