Ibrahimovic non si abbatte: "Voglio continuare con Svezia e Milan"

Zlatan Ibrahimovic incassa il duro colpo dell'esclusione dai Mondiali ma non si piega. Nella conferenza stampa seguita all'amara partita contro la Polonia , che ha decretato l'eliminazione della Svezia da Qatar 2022 , la punta di Malmoe ha ribadito la sua intenzione di andare avanti, sia in Nazionale, sia con la maglia del Milan .

Ibrahimovic: "Futuro con Svezia e Milan? Lo spero"

L'attaccante rossonero, 41 anni il prossimo ottobre, spera di avere altre occasioni con la Svezia: "Finché posso rimanere in forma, giocare e contribuire in qualche modo, spero di andare avanti". L'idea di ritirarsi è al momento lontana dalla sua mente: "Continuerò il più a lungo possibile. Qui non avrete un'altra risposta solo perché non abbiamo vinto questa partita e non ci siamo qualificati per i Mondiali. Questo vale per la selezione, ma anche per il Milan", ha sottolineato Ibrahimovic al canale CMore.

Ibrahimovic: "Potevamo passare noi"

La punta di Malmoe nel post partita ha anche commentato il match con la Polonia: "Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni in cui avremmo potuto segnato. Allo stesso tempo le hanno avute anche loro. Nella ripresa hanno segnato quasi subito, ma sarebbe anche potuta finire con una vittoria per noi. Tutti noi siamo delusi, com'è normale che sia quando si perde. Volevamo giocare il Mondiale, ma sfortunatamente non succederà". Ibrahimovic è subentrato a dieci minuti dalla fine del match, senza riuscire ad incidere.