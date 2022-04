Milan: amichevole contro la Dinamo Kiev per raccogliere aiuti

Dalla fuga per la guerra al ritorno in campo per calciare un pallone e mettersi alle spalle le atrocità in patria. La Dinamo Kiev, dopo la paura per il conflitto in Ucraina, vola verso la Romania dove il tecnico Mircea Lucescu è in attesa del gruppo squadra per riprendere gli allenamenti a Bucarest in vista di alcuni impegni molto importanti. La società ucraina, tramite i propri profili social, ha infatti svelato il programma dei prossimi mesi, con i biancoblu che saranno chiamati a sfidare alcune compagni europee per raccogliere dei fondi per aiutare la popolazione ucraina.