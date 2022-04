Tomori: "Io miglior difensore della Serie A? Mi interessa di più vincere col Milan"

"Questo Milan è il giusto mix tra giovani di qualità e dalla grande esperienza". Intervistato da Sportmediaset nella settimana post pausa-nazionali e in vista del prossimo match di campionato, in cui i rossoneri affronteranno a San Siro il Bologna lunedì 4 aprile alle 20,45, il centrale difensivo Fikayo Tomori parla della ricetta della band di Stefano Pioli per il primato di graduatoria sin qui ottenuto a 8 giornate dalla fine.

Tomori: "Nel Milan c'è anche tanta esperienza"

L'ex Chelsea spiega: "Quando si parla di Milan si fa sempre riferimento ai tanti giovani di qualità e questo è assolutamente vero, ma non dimentichiamoci che in rosa abbiamo gente di grande esperienza che sa come vincere campionati e coppe: Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Simon Kjær... Io penso si sia creato il giusto moix, in questo senso".

Tomori: "Io miglior difensore in A? Voglio solo vincere col Milan"

Una difesa, quella del Milan, in cui hanno i loro meriti Mike Maignan e Pierre Kalulu, ma anzitutto si parte dalla costanza di rendimento di Tomori. Il cui obiettivo è quello di diventare il miglior difensore della Serie A? "Il mio scopo, oggi, e solo ed esclusivamente quello di vincere un titolo col Milan. I traguardi personali arrivano dopo, senza alcun dubbio".