Milan, Kjaer: "Pioli grande allenatore, non vedo l'ora di tornare"

Il Milan sta lottando per lo scudetto, e Simon Kjaer è costretto a seguire solo da spettatore dopo essere stato a lungo protagonista in rossonero. A SimonKjaergifs.com, il centrale danese ha fatto il punto sul suo infortunio e sui tempi di recupero previsti: "Devo essere paziente perché ci vuole ancora tempo".

Milan, Kjaer: "Il recupero prosegue bene"

"Le cose stanno andando bene - ha spiegato -. Sto seguendo il piano e sto lavorando più che posso. Il mio obiettivo è che ogni giorno devo fare un po' di più rispetto al giorno prima. Sono felice per ogni passo avanti, ma devo essere paziente, perché semplicemente ci vuole il tempo. Presto il mio ginocchio sarà abbastanza forte da permettermi di fare quasi tutto, e poi potrò intensificare il mio allenamento fisicamente. Credo che lo farò tornare più forte".

Milan, Kjaer: "Mi mancano i compagni di squadra"

Restare fuori è frustrante: "Mi manca giocare a calcio. È molto semplice, perché anche se è anche un lavoro e una carriera, la mia passione per il calcio è la cosa più importante. Mi mancano i miei compagni di squadra, l'emozione delle partite e mi mancano i tifosi. Colgo l'occasione per ringraziarvi tanto per il vostro supporto. Ogni messaggio positivo da tutti voi, le persone mi scaldano il cuore".

Kjaer: "Milan fantastico, voglio tornare"

Kjaer ha applaudito i compagni in piena corsa per lo scudetto: "E' fantastico vedere i miei compagni mantenere la concentrazione, vincere le partite e rimanere in corsa per il titolo. Siamo migliorati molto come squadra, da quando sono arrivato. Siamo maturati con Pioli, che è un grande allenatore, e non vedo l'ora di tornare con la squadra. Il mio obiettivo è essere pronto per la preparazione quest'estate".