Milan, Florenzi operato con successo al ginocchio

Milan, stagione finita per Florenzi?

Per Florenzi, che contro il Bologna era subentrato a Calabria al 75', si tratta appunto della seconda operazione al ginocchio della stagione, dopo quella del 1° ottobre scorso, sempre al menisco, causata dall'infortunio subito contro lo Spezia. Le tempistiche del ritorno in campo del nazionale azzurro sono strettamente legate al percorso di riabilitazione: Pioli spera di riavere a disposizione il giocatore quantomeno per le ultime giornate di campionato, la cui conclusione è prevista per il 22 maggio.