Milan, quattro assenze dell'ultim'ora: niente Torino per Ibrahimovic

Quattro assenze dell'ultim'ora per il Milan di Stefano Pioli, impegnato nella serata di domenica in trasferta contro il Torino di Ivan Juric. Secondo le indiscrezioni in arrivo da Milanello Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Ismael Bennacer e Samu Castillejo non sono partiti con la squadra e non saranno disponibili per la sfida all'Olimpico Grande Torino.