Milan, Giroud ci crede: "C'è grande fiducia, voglio essere decisivo"

L'attaccante del Milan Olivier Giroud ha rivelato i suoi pensieri in un'intervista a elevensports.be in vista della volata finale per lo scudetto. I rossoneri nonostante il passo falso con il Bologna restano primi e in fiducia, secondo la punta francese: "Lo spirito è quello giusto".

Milan, Giroud: "C'è grande fiducia e serenità"

"Grazie al primato nel gruppo si respira grande serenità e fiducia - ha assicurato l'attaccante transalpino -. Quando i risultati sono positivi tutto diventa più facile, ed è importante mantenere questo spirito in ogni match per continuare il nostro percorso nel miglior modo possibile". Secondo Giroud la squadra di Pioli è giovane, ma "c'è grande maturità. Giocatori come Ibrahimovic e altri veterani portano serenità e tranquillità a tutto il gruppo". Sullo svedese: "E' incredibile, quello che fa a 40 anni, la sua voglia e la sua determinazione ad rimanere ad alti livelli sono straordinari".

Milan, Giroud: "Voglio essere decisivo quando conta"

Il primato del Diavolo è stato costruito anche grazie ai gol di Giroud nei big match: "Ho 35 anni, sono abbastanza esperto e so che in questi momenti bisogna solo restare concentrati. La cosa fondamentale è essere decisivo nei momenti importanti per la squadra. L'obiettivo finale è diventare campioni. Prima c'è stato un periodo in cui non segnavo e avevo voti meno positivi sui giornali, ma fa parte del gioco".