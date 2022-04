Ibrahimovic è una furia: la frase polemica detta in campo all'arbitro

Non vedeva l'ora di entrare per aiutare i suoi, Zlatan Ibrahimovic. Nonostante Stefano Pioli gli abbia concesso venti minuti di partita durante la sfida contro il Bologna poi terminata a reti bianche, l'attaccante rossonero non è riuscito a incidere nel match e a trovare il gol che gli manca dal 9 gennaio (quella volta a Venezia terminò 3-0 per il Diavolo). L'entrata in campo dello svedese è stata salutata da un boato dell'intero San Siro, con la curva Sud che gli ha tributato una vera ovazione. Entrato al 70', Ibra si è infuriato nel finale del secondo tempo a causa delle - a suo dire - continue perdite di tempo.