La fidanzata di Tonali si sfoga sui social: duro attacco agli haters

Mentre sul campo il fidanzato Sandro Tonali lotta per conquistare lo scudetto con il Milan e si prepara a diventare un pilastro della nuova Italia che guarda a Euro 2024 e al Mondiale 2026, Giulia Pastore va all’attacco. La compagna dell’ex giocatore del Brescia e dell’Under 21 azzurra ha infatti risposto con decisione ed orgoglio ad alcuni attacchi ricevuti via social da parte di chi l’accusava di “essere famosa solo in quanto fidanzata di un calciatore”.

Haters all'attacco di Giulia Pastore Giulia, 22 anni, che su Instagram è Juliet e conta oltre 35.000 followers, non c’ha più visto dopo aver letto un commento non particolarmente gentile ad un proprio post, nel quale appunto era stata definita “una ragazzina fortunata che gioca a fare l’influencer solo perché sei la fidanzata di un calciatore, altrimenti non hai né arte né parte”.

Giulia Pastore si sfoga su Instagram “Rispondo a questo messaggio perché magari mi segue da poco e mi vede come la fidanzata di un calciatore” l’esordio della risposta di Giulia Pastore, che si è poi affidata ad alcune Stories per smontare le accuse ricevute e riassumere quanto fatto e quanto lavorato nei primi anni della sua giovane vita.