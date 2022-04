Inter-Milan, febbre Coppa Italia a San Siro: si va verso il record storico d'incasso

Equilibrio assoluto, quindi, anche se i nerazzurri avranno il leggero vantaggio di poter contare su due risultati su tre, la vittoria e il pareggio con gol, visto che solo dalla prossima stagione in Coppa Italia verrà abolita la regola del valore doppio dei gol in trasferta in caso di parità di reti complessive tra andata e ritorno, giù abrogata quest’anno nelle coppe europee.

Coppa Italia, a San Siro è sold out dopo oltre due anni

Si prospetta un match intenso tra due squadre che, insieme al Napoli, si stanno contendendo anche lo scudetto e di conseguenza altissima è anche l’attesa presso le due tifoserie. Il “Meazza” viaggia infatti spedito verso il tutto esaurito, complice il ritorno del 100% della capienza degli stadi autorizzato dalle istituzioni dallo scorso 1° aprile. L’ultimo sold out di San Siro risale peraltro proprio a un derby, quello del 9 febbraio 2020, pochi giorni prima dello scoppio della pandemia in Italia, quando 75.000 spettatori assistettero al successo per 4-2 in rimonta dell’Inter sul Milan.