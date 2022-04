Il Milan non segna? Tomori è d'accordo con il tifoso

Con gli 0-0 non si vince il campionato. Puoi infatti tenere imbattuta la porta quanto vuoi – e il portiere del Milan, Maignan, ci è riuscito in quasi metà delle partite giocate – ma se poi non la metti dentro, è difficile proseguire la marcia in testa alla classifica. In casa rossonera lo sanno bene, visto che arrivano da due 0-0 consecutivi e ora rischiano di subire il sorpasso dall'Inter. Su questo spinoso argomento è andato in scena un siparietto tra un tifoso del Diavolo e il difensore Tomori, omaggiato dal Milan su Instagram di un video in cui effettua un perfetto intervento difensivo contro Marin, del Cagliari.