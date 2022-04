Milan, Rafa Leao è il più letale a San Siro: obiettivo Inter

Il Milan si prepara ad uno dei crocevia della stagione, la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l' Inter : Stefano Pioli tra tanti dubbi può contare su una certezza in attacco, Rafael Leao . L'attaccante portoghese, che sta vivendo una prima parte di 2022 di altissimo livello, è il giocatore che ha segnato più reti a San Siro dall'inizio dell'anno.

Milan: Leao il più letale nelle partite casalinghe

L'ex Lille ha segnato da gennaio cinque reti a San Siro in Serie A, contro Roma, Spezia, Sampdoria, Udinese e Genoa. A queste vanno aggiunte le due in Coppa Italia contro Genoa e Lazio: sette gol che lo fanno diventare il giocatore più letale in assoluto nelle gare casalinghe. Un feeling con il Meazza che la punta lusitana spera di confermare contro i cugini nerazzurri martedì sera.