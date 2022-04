“Milan a Investcorp: potrebbe esserci la firma già questa settimana”

“Squadre italiane appetibili, costano meno delle inglesi”

La Reuters fa questa valutazione: le squadre di calcio italiano sono recentemente diventate un obiettivo popolare per gli investitori esteri, attratti da valutazioni più convenienti rispetto a quelle della Premier League inglese o di altre rivali nei principali campionati europei. Il Milan al fondo del Bahrain sarebbe la prima compagine del nostro Paese a passare a investitori provenienti dal Medio Oriente. Al momento, i portavoce di Investcorp e di Elliott hanno preferito non commentare. Attualmente, nove dei 20 club italiani di serie A sono controllati da investitori provenienti dall'estero, tra cui i cinesi di Suning che hanno la maggioranza dell'Inter e il miliardario americano Rocco Commisso che è proprietario della Fiorentina.

Investcorp, una storia di marchi di lusso

Investcorp è conosciuta per i marchi di lusso esclusivi che detiene, come Gucci e Tiffany. Gestisce più di quaranta miliardi di euro di asset che vanno da private equity a immobili e a infrastrutture. La storia degli ultimi dieci anni del Milan, dopo l'epoca Berlusconi, ha visto una società e una squadra lottare per ritrovare posizioni di vertice. Le prestazioni in campo negli ultimi anni sono migliorate al punto che i rossoneri sono in testa alla classifica. Nel 2018 Elliott rilevò la maggioranza dall'imprenditore cinese Li Yonghong che non aveva adempiuto ad alcuni obblighi legati a un pacchetto di finanziamento da 300 milioni di euro per l'acquisto della squadra da Berlusconi un anno prima. Il fondo americano si è ritrovato a dover aggiustare le finanze della squadra italiana, cercando di contenere i conti salariali e sviluppando entrate commerciali. C'è, tuttora aperta, la questione del nuovo stadio. Il Milan dovrebbe intanto ridurre la sua perdita annuale a 60 milioni dai 96,4 dell'esercizio precedente, quando l'indebitamento finanziario netto era di 100 milioni di euro circa.