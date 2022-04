Milan, Giroud: "Non possiamo nasconderci: vogliamo lo scudetto"

Olivier Giroud , alla sua prima stagione con la maglia del Milan, si è reso protagonista di una grande annata. L'attaccante francese, arrivato in rossonero per essere il vice Ibrahimovic , si è conquistato la fiducia del tecnico Stefano Pioli e dell'ambiente a suon di gol e ottime prestazioni. Nel corso di questa stagione, ha realizzato 12 reti in 34 partite disputate.

Milan, Giroud: "Abbiamo mostrato un grande spirito di squadra"

Il transalpino, autore del gol del pareggio nella gara poi vinta contro la Lazio, ha parlato a 'Milan TV'. Sul successo dello stadio Olimpico ha dichiarato: "Abbiamo mostrato un grande spirito di squadra: non bisogna mai mollare e credere sempre di poter vincere la partita, e così è ancora più bello. È stata un'emozione pazzesca, con diecimila tifosi del Milan all'Olimpico. Abbiamo giocato bene e abbiamo creduto nella vittoria fino alla fine. Come dico sempre: succede a chi ci crede".

Giroud: "Voglio solo che il Milan vinca"

I rossoneri si trovano al comando della classifica con 2 punti di vantaggio sull'Inter: il Milan è quindi padrone del suo destino. Giroud non si nasconde e conclude parlando dell'ultima parte di stagione, con 4 partite che separano i rossoneri dalla vittoria dello scudetto: "È un momento in cui ovviamente abbiamo un po' più di pressione, ma penso che il gruppo sia molto concentrato sull'obiettivo di vincere la prossima partita. Dobbiamo tutti sognare, pensare, mangiare e respirare questo scudetto. Siamo lì, vogliamo vincerlo. Non possiamo nasconderci. Se non faccio gol e lo fa un altro, per me va bene lo stesso. Voglio solo che il Milan vinca e spero che questo finale di stagione sia bellissimo per i tifosi, vivendo una storia unica insieme".