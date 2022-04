Ibrahimovic e l'ego: “Sono stato il migliore in Mls, un giorno potrei tornarci”

Ibrahimovic: “In Usa, con me gli stadi erano sempre pieni”

Ibrahimovic si è trovato bene in America, ma scalpitava per tornare in un calcio più importante: "Sono grato all'MLS perché mi hanno dato la possibilità di sentirmi vivo. Ma ero ancora troppo vivo, quindi ero troppo bravo per l'intera competizione. Questo è quello che ho mostrato. Sono stato il migliore in assoluto ad aver giocato in Mls e non lo dico per questione di ego". Continua l'attaccante rossonero: “Mi sono divertito. E mi piace il modo in cui lavoravano, soprattutto nel campo del marketing. Penso che giocare in Mls sia stato il modo migliore per tornare dopo l'infortunio. Ero nelle migliori condizioni di sempre. E sono molto orgoglioso di aver giocato per la Mls perché mi dicevano che c'erano gli stadi vuoti, ma con me non succedeva mai”. Il futuro potrebbe essere da yankee: “Non si sa mai, forse un giorno tornerò. Potrò ricordare a loro cos'è il calcio vero. Forse tornerò e avrò un mio club”.