Botman tiene il Milan sulle spine: "Non ho ancora deciso il mio futuro"

Campioni di Francia meno di un anno fa e solo decimo in classifica nell’attuale Ligue 1, lontano in maniera quasi irreparabile da un piazzamento europeo. Benché tutti, dalla società ai tifosi, sapessero che confermarsi sarebbe stato molto difficile, la stagione del Lille non può certo ritenersi soddisfacente, a livello di collettivo e di singoli

Lille, Botman e il bilancio della stagione Tra questi c’è anche Sven Botman, che pur non essendo certo stato uno dei giocatori dal peggior rendimento nella rosa di Gourvennec è stato molto critico con se stesso nell’intervista di bilancio sulla stagione rilasciata a ‘L’Equipe’: “Purtroppo quest’anno ci è mancata continuità. Abbiamo fatto buone partite, come in Champions contro il Chelsea, ma sapevamo di non poter competere alla lunga con squadre così forti. La delusione maggiore è legata all’elimonazione precoce dalla Coppa di Francia, che era un nostro obiettivo, e per non aver lottato a lungo per i primi quattro posti”.

Botman parla da leader: "Ci è mancata l'esperienza" Da vero leader, nonostante la giovanissima età, Botman ha poi provato a scuotere il gruppo, assumendosi le proprie responsabilità per la stagione della squadra: “La realtà è che l’ossatura della squadra è cambiata, abbiamo preso tanti giovani, ma ci è mancata l’esperienza. È inutile cercare scuse, siamo tutti responsabili dei tanti punti persi in maniera ingenua".