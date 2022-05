Milan, difesa blindata: non capitava dai tempi di Allegri

Anche contro la Fiorentina il Milan ha dimostrato di avere una difesa di ferro. Quando si supera la Maginot composta da Kalulu e Tomori, ci si ritrova contro il muro Maignan. Lo ha sperimentato in prima persona Cabral a un quarto d'ora dalla fine della partita. Il Milan quest'anno ha la seconda difesa del campionato dietro all'Inter (30 gol subiti contro i 29 dei nerazzurri), ma è la migliore per clean sheet (16 volte). Un reparto arretrato così poco battuto, in casa rossonera, non si vedeva addirittura da dieci anni, dal 2011-2012, quando in panchina c'era un certo Massimiliano Allegri.