Milan, ripresi gli allenamenti in vista di Verona: personalizzato per Florenzi

Milan in allenamento: esercitazioni sulle finalizzazioni

Il gruppo Milan è sceso subito sul campo di Milanello agli ordini di Pioli per l'attivazione muscolare, con una serie di esercizi atletici eseguiti nella porzione di campo alle spalle della porta. Si è quindi lavorato sul possesso e sono stati eseguite esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. A conclusione, consueta partitella su campo ridotto. Domani la squadra si allenerà di mattina. Lo stakanovista Alessandro Florenzi, che anche nel giorno di riposo è stato al centro sportivo rossonero per proseguire il suo programma di recupero, oggi ha continuato con del lavoro personalizzato. Per il resto, squadra al completo e pronta a proseguire la corsa in testa alla classifica. Facendo attenzione alle bucce di banana.