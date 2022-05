Calciomercato Milan, Investcorp scatenato: tutti i rinforzi per Pioli

MILANO - Prosegue senza sosta il lavoro di team specializzati per arrivare al signing per la vendita del Milan . La due diligence non ha messo in evidenza nessuna criticità, Investcorp e Elliott proseguono nel lavoro e nel dialogo per arrivare prima possibile a un accordo vincolante, la fase precedente al closing vero e proprio che invece dovrebbe esserci tra fine maggio e inizio giugno. Nel frattempo la squadra è concentrata sul campo, in piena lotta per lo scudetto, mentre la dirigenza oltra a mostrare sostengo al gruppo di Stefano Pioli presentandosi quotidianamente a Milanello, sta portando avanti le trattative che aveva preparato nei mesi precedenti. Sono tutti in attesa della conclusione del passaggio di quote da Elliott al fondo del Bahrain per mettere il sigillo alle operazioni disposte precedentemente, e nello specifico sono tre quelle più avanti.

Molto avanti

Si partirà dalla difesa con Sven Botman, con un costo che dovrebbe andare oltre i 30 milioni di euro. Botman si è già promesso da tempo al Milan e spera di poter coronare il suo sogno prima possibile firmando per i rossoneri. L’olandese andrà a rinforzare un reparto già folto, ma il Milan vuole fare le cose in grande per l’anno prossimo e ha deciso di investire sul centrale del Lilla. Sempre dalla squadra francese è tornato in auge il nome di Renato Sanches, in verità obiettivo di lunga data per Maldini e Massara. Già a gennaio il Milan è stato vicino alla sua acquisizione, ma l’affare non si è concluso a causa delle richieste d’ingaggio del portoghese attorno ai sei milioni. Ora che il suo agente Jorge Mendes è in costante contatto con il Milan per discutere del rinnovo di Rafa Leao, si è fatto recentemente un punto approfondito anche su Sanches. È possibile che il prezzo del cartellino sia meno di 20 milioni di euro. Infine Divok Origi del Liverpool. Il belga ha avuto diverse proposte ma ha deciso di legarsi al Milan e al termine dell’annata con i Reds chiuderà con i rossoneri.

Chi può arrivare

Con l’arrivo di Investcorp il Milan però completerà la campagna acquisti e andrà a caccia di un trequartista e un esterno destro. Proprio sul binario attualmente occupato da Messias e Saelemakers, si fanno diversi nomi: da Domenico Berardi del Sassuolo, utile anche per le liste, a Marco Asensio fresco vincitore della Liga con il Real Madrid, e non ultimo Jesse Lingard in scadenza con il Manchester United. Il classe 1992, che può interpretare diversi ruoli sulla trequarti, è stato accostato più volte ai rossoneri dalla stampa inglese, e qualche mese fa una visita a Milano di Lingard è stata intesa con sospetto.