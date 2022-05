Milan al lavoro verso l'Atalanta: all'allenamento anche il ct del Venezuela

Prosegue in casa Milan la preparazione in vista dell’ultima partita casalinga della stagione, quella contro l’Atalanta, in programma per domenica 15 maggio alle ore 18, nella quale la squadra di Gian Piero Gasperini cercherà punti preziosi per la qualificazione all'Europa League.

Milan, cresce l'attesa verso la partita contro l'Atalanta Quello valevole per la 37ª giornata non sarà ovviamente un match come gli altri, dal momento che la squadra di Pioli sente sempre più vicina la conquista del 19° scudetto della propria storia. A prescindere da quale sarà l’esito della gara contro i bergamaschi i rossoneri non potranno festeggiare in campo la conquista del titolo, dal momento che anche in caso di vittoria bisognerà aspettare l’esito di Cagliari-Inter, partita che resterà in calendario per le 20.45 all’Unipol Domus:

Milan, lo scudetto dista quattro punti Nella giornata di mercoledì si erano diffuse voci su un possibile anticipo della gara alle 15, sfumate dopo che i nerazzurri sono rientrati solo nella tarda nottata di giovedì da Roma dopo la conquista della Coppa Italia contro la Juventus. Pioli è comunque pronto a chiedere la massima concentrazione alla squadra, consapevole di come in caso di vittoria sull'Atalanta al Milan basterà conquistare un solo punto all’ultima giornata contro il Sassuolo per fare festa anche qualora l’Inter vincesse le ultime due partite.