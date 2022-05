Milan, Gazidis: "Non c'è paura, cogliamo questa grande opportunità"

L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha dato la carica alla squadra e al mondo rossonero in vista degli ultimi due impegni della volata scudetto contro Atalanta e Sassuolo : "Non vediamo l'ora che arrivi domenica".

Milan, Gazidis: "Non sento paura, solo una grande volontà di farcela"

"Domenica a San San Siro raggiungeremo un milione di presenze dall’inizio della stagione - ha rimarcato Gazidis -, e vorrei dire un grazie di cuore ai tifosi rossoneri. È incredibile, è un supporto che ci ha dato grande forza e fiducia durante questa stagione speciale. Oggi ero a Milanello, ho trovato i giocatori concentrati ma anche calmi, con lo stesso approccio che abbiamo vissuto nel passato. Hanno sicurezza non solo in queste emozioni ma anche nelle loro qualità, che ci sono. Ora è necessario cogliere questa grande opportunità con positività. Non sento paura, sento una grande volontà di fare questi due grandi passi".

Milan, Gazidis: "C'è un'atmosfera speciale, Pioli grande uomo"

"L'atmosfera? Sentiamo tutti la stessa emozione, è qualcosa di speciale - ha spiegato il dirigente rossonero -. Non capita spesso di sentire questo sentimento, per me questa unità è la forza di un grande club come il Milan. Con questa unità tutto è possibile per questo club, credo in questi giocatori, credo nella nostra abilità di superare le sfide. Abbiamo ora davanti a noi certamente sfide difficili ma allo stesso tempo abbiamo fiducia e forza, questa forza è anche dei nostri tifosi". Un ultimo pensiero per Stefano Pioli: "Stefano è sempre calmo, un grande uomo. Vorremmo vincere questa sfida anche per il mister, è una persona speciale".