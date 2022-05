Leao, carica social verso lo scudetto: Milan al lavoro per il rinnovo

La settimana che si concluderà con la penultima giornata di campionato coincide per il Milan con l’attesa per il primo match-point per lo scudetto, oltre che per l’ultima partita casalinga della stagione. Domenica alle 18 i rossoneri ospiteranno l’ Atalanta con l’obiettivo di vincere per mettere pressione all’ Inter , in campo in serata a Cagliari.

Milan, i numeri da top player di Leao e l'incognita rinnovo

Comunque si concluda la stagione del Milan, Leao ha vissuto l’annata della propria consacrazione affermandosi in termini di gol, assist e contributo complessivo alla squadra. Atteso protagonista anche al prossimo Mondiale, il portoghese svetta in diverse classifiche di rendimento, da quella dei tiri totali a quella sulle conclusioni nello specchio, dominando incontrastato la graduatoria sui dribbling riusciti in Serie A, classiifca che lo vede al secondo posto in Europa alle spalle solo di Allan Saint-Maximin del Newcastle (57 contro 65). Leao potrebbe essere oggetto in estate delle attenzioni di diversi top club europei, tra i quali il Psg. Il Milan non sembra intenzionato ad ascoltare offerte e le stesse parole del giocatore su Instagram ("Qui sto bene e sogno di vincere la Champions League") rassicurano società e tifosi, ma all’orizzonte si profila la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024: in ballo il prolungamento per altre due o tre stagioni con conseguente salto di qualità a livello di ingaggio. Leao guadagna attualmente “solo” 1,5 milioni netti e per blindarlo dalle attenzioni delle big d’Europa il Milan potrebbe doversi spingere fino a quota 5 milioni.