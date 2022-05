Milan, gioia social: "Tutti insieme per l'ultimo sforzo"

"Due su tre. San Siro, puoi sentirmi? Domenica tutti uniti per l'ultima battaglia del campionato, conto su tutti i milanisti!". Si riassume nella gioia di Rafael Leão , che posta su Instagram la foto in cui esulta con le mani alle orecchie rivolto alla curva dopo la rete del momentaneo 1-0 all' Atalanta , lo stato di gioia del mondo Milan . Reazioni social, quelle dei giocatori rossoneri, che hanno un comune denominatore: la spettacolare coreografia dei sostenitori del Diavolo esibita in tutti i settori del "Meazza" e che schiudeva il messaggio "Insieme a noi". "Che stadio, che atmosfera!", scrive proprio Fikayo Tomori .

Milan, Kessié: "Vittoria da grande gruppo". Calabria: "Ora, l'ultimo sforzo"

Alle parole del portoghese ex Lille, da aggiungere quelle di Franck Kessié: "Grandi ragazzi! Vittoria importantissima, vittoria da grande gruppo!". A Reggio Emilia contro il Sassuolo, per conquistare il diciannovesimo scudetto della storia (che, in tal caso, pareggerebbe quelli dell'Inter), sarà sufficiente un pareggio. Ismaël Bennacer incita: "Sempre più vicini all'obiettivo". "Ultimo sforzo!", sembra quasi richiamare all'ordine capitan Davide Calabria. Alexis Saelemaekers la butta sull'orgoglio: "Siamo il Milan".

Milan e la "culla" di uno scatenato Theo Hernandez

Theo Hernandez, scatenato in campo e autore del 2-0, ha dedicato il gol alla compagna Zoe Cristofoli mimando il gesto della culla per il figlio Theo Junior, nato lo scorso aprile. Undici minuti per Tiémoué Bakayoko, rientrato dopo l'infortunio agli adduttori: "Bello essere tornati in campo! Ora, un ultimo sforzo!".