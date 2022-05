Maignan, la foto e il ringraziamento speciali nel giorno della festa scudetto

Mike Maignan è stato uno dei protagonisti assoluti della stagione del Milan coronata dalla conquista dello scudetto. Il portiere francese ha conquistato tutti per continuità di rendimento e livello di prestazioni, esaltando una difesa che si è rivelata durante tutto il campionato il punto di forza della squadra di Stefano Pioli.

Milan, è stato (anche) lo scudetto della difesa Il Milan ha infatti concluso ben 18 partite di campionato senza subire gol, 17 di queste con l'ex Lille tra i pali. Un dato che esprime chiaramente non solo le qualità dell'erede di Gigio Donnarumma, ma anche la tenuta dell'intero reparto, più forte anche dell'infortunio subito da Simon Kjaer prima della fine del girone d'andata e della decisione della società di non intervnire sul mercato a gennaio per supplire all'assenza del danese, surrogata ottimamente nella seconda parte della stagione dall'adattamento al centro di Pierre Kalulu, capace di superare Alessio Romagnoli nelle gerarchie di Pioli affiancando il sempre convincente baluardo Fikayo Tomori.

Mike Maignan e la preghiera per lo scudetto Per Maignan, nominato miglior portiere del campionato, si è trattato del secondo titolo nazionale consecutivo dopo quello conquistato nel 2021 con il Lille, pochi giorni prima di intraprendere l'avventura in rossonero. E oggi come 12 mesi fa Super Mike ha vinto a suon di clean sheets, avendone totalizzati addirittura 21 nella scorsa edizione della Ligue 1. Attivissimo anche sui social network, il numero 1 rossonero, entrato stabilmente in stagione nel giro della nazionale francese, ha pubblicato un post particolaarmente suggestivo su Instagram, che lo ritrae in una posa particolare durante i festeggiamenti per lo scudetto sul pullman scoperto, intento a fumare un sigaro, e nel quale ha svelato di avere pregato per raggiungere il titolo con i rossoneri: "J’ai demandé au Seigneur de faire partie des vainqueurs et il m’entendu. Sempre Likolo". "Ho chiesto al Signore di farmi vincere e mi ha ascoltato" la traduzione.