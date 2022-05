Donnarumma: tre emoticon di applausi per il Milan campione

Donnarumma: nostalgia del Milan?

Chissà se Donnarumma sente un po' di nostalgia del Milan. Forse sì. In una storia su Instagram, infatti, appare una foto dei festeggiamenti rossoneri per lo scudetto, con Ibrahimovic attorniato dai tifosi, e le tre emoticon di applausi da parte del portiere della Nazionale italiana campione d'Europa in Inghilterra. Nostalgia dettata dal fatto che in Francia non è che per lui le cose vadano benissimo: bersagliato per la papera contro il Real Madrid che di fatto ha elimintato il Psg dalla Champions League, ha giocato 'solo' 17 partite, perdendo il duello con Keylor Navas che, invece, ne ha disputate 21. Non solo: quest'ultimo ha detto che vuole rimanere a Parigi riproponendo dunque il problema del dualismo. Per fortuna, è arrivato almeno il titolo francese per Gigio, sennò sai che beffa... mentre in Italia Maignan è stato osannato (17 clean sheet) e ha fatto dimenticare piuttosto in fretta proprio Donnarumma.