Milan campione: Coppa dello scudetto in visione al Museo fino al 30 maggio

Museo Milan: aumentano i giorni di apertura al pubblico

Fino a lunedì 30 maggio, dunque, tutti i tifosi rossoneri potranno vedere la Coppa. Non solo: a partire dalla prossima settimana e per tutto il mese di giugno, il museo aumenterà i giorni di apertura al pubblico, dal venerdì al lunedì, con ingresso consentito fino alle 18. Ma non è questa l'unica novità dopo lo scudetto vinto. I fan potranno infatti metterci letteralmente la faccia su 'The Wall of Champ19ns'. Sarà sufficiente collegarsi alla pagina dedicata e si potrà personalizzare una propria foto, creando una card speciale con la maglia Home 2021-2022, che potrà essere poi condivisa sui social con l'hashtag #alwayswithyou. Andrà ad arricchire il Social Wall, che è consultabile allo stesso indirizzo. Due regali che il Milan fa a chi ha seguito la squadra di Pioli tutto l'anno, al campo o sui social. E che potrà continuare a fare anche in questa estate in cui non ci sono partite.