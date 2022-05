Milan, Ibra show sul bus: intervista ai protagonisti scudetto!

Leao: “Ibra, tu mi hai aiutato quando sono arrivato qui: grazie”

Il primo a presentarsi, chiamato da Ibra, è Rafael Leao, il migliore nella stagione del Milan. Così presentato da Zlatan: “Ecco il nostro fenomeno, il nostro futuro. Non ho più parole amico, hai fatto un anno straordinario. Ora piedi per terra e lavorare ancora più duro”. Il portoghese risponde: “Voglio ringraziarti Ibra perché mi aiutato non appena sono arrivato. Voglio ringraziare tutto lo staff. Sono orgoglioso di tutti voi, grazie”. Quindi è stata la volta del difensore Tomori, la rivelazione dell'anno: “E' arrivato in Italia dall'Inghilterra senza pressioni e senza parlare una parola in Italiano. Si è rivelato veloce come un leopardo”. Lui: “Non voglio dire molte parole. Siamo campioni e forza Milan”.

Ibrahimovic: “Giroud ha sfatato il tabù del numero 9”

E' quindi la volta di Olivier Giroud, due reti contro il Sassuolo nel pomeriggio-scudetto: “Olivier ha sfatato il tabù del numero 9. Hai spaccato tutto”. Il francese stuzzica l'Inter: “Solo una cosa, ragazzi: questo scudetto è finito dalla parte giusta della città. La parte rossonera”. Brahim Diaz ringrazia “Maldini, Massara, Gazidis. Tutto lo staff. Vi amo ragazzi”. Per Saelemaekers più che le parole sono meglio i cori, Ibrahimovic di lui dice: “Ti ho conosciuto che eri poco più di un bambino, hai fatto grandi sacrifici in campo e meriti tutto questo”.

Ibrahimovic: “Theo Hernandez ha segnato il gol dell'anno”

E' il momento di Theo Hernandez, esaltato da Ibra: “Ha segnato il gol dell'anno. Sopra di lui solo il cielo è il suo limite”. Il francese ringrazia e intona un coro anche lui: “Campeones”. Infine, è la volta di Stefano Pioli: “Grazie ragazzi, senza di voi non avrei potuto diventare un allenatore che vince lo scudetto. Siete stati un gruppo speciale. Mi avete fatto crescere come persona e con allenatore. Quello che abbiamo fatto è qualcosa di incredibile”.