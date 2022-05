Giroud: “Scudetto? Sheva mi ha fatto i complimenti”

Olivier Giroud, uno dei maggiori artefici del successo del Milan in campionato, ha espresso tutta la sua gioia nell'intervista a Europe1 Sport: “Sono felice. Dieci anni dopo il Montpellier è solo felicità. Una bella storia, soprattutto perché il Milan l'aspettava da undici anni. La festa è stata all'altezza delle aspettative, in tutti questi anni, per i tifosi".

Giroud: “Abbiamo costruito questo titolo con giocatori come Ibra” Non può mancare, per il francese, un accenno a colui che sarebbe stato il simbolo di questo scudetto, dentro prima e fuori dal campo poi: “Ci sono stati grandissimi giocatori che sono passati dal Milan. Ma è motivo di orgoglio aver contribuito alla costruzione di questo scudetto, undici anni dopo con giocatori esperti come Ibrahimovic, è fantastico. Sono stati momenti incredibili. Abbiamo fatto una grande stagione, siamo stati premiati per tutti i nostri sforzi e sì, stiamo entrando nella storia del Milan. Ce l'abbiamo fatta e stiamo entrando nella leggenda del club. Siamo ancora lontani dai big del Milan, ma è bello essere associati a tutti questi grandi giocatori".

Giroud: “Il bus scoperto, l'amore di Milano: che orgoglio” La squadra, dopo Reggio Emilia, si è unita alla festa di Milano. Giroud non la dimentica: “Penso che tu ti renda davvero conto dell'impatto che ha avuto quando arrivi a Milano e sfili sul bus scoperto. Senza contare i festeggiamenti in tutta Italia. Vedi queste centinaia di migliaia di tifosi milanesi che lo aspettavano da un po'. Siamo tutti molto orgogliosi di far tornare il Milan al vertice. È stata una lotta dura fino alla fine e ti rendi conto che stai entrando in un club molto grande quando vedi tutta questa passione intorno a te e la classe che regna in questo club storico. Da parte mia, ho avuto la fortuna di avere "Sheva" che si è anche congratulato con me. Sono cose che scaldano il cuore".

Giroud: “L'estate scorsa l'obiettivo era qualificarci alla Champions” L'estate scorsa, quando Giroud arrivò insieme a Maignan, il Milan non era dato per favorito allo scudetto: “Non tutto era scritto. L'obiettivo, inizialmente, non era vincere lo scudetto. Abbiamo preso coscienza delle nostre qualità e soprattutto delle nostre possibilità strada facendo". C'è tanta Francia nel Milan: “Lo spogliatoio milanese ha un forte accento francese, se così si può dire, con tutti i francesi. Ci sono anche altri giocatori che parlano francese, come Franck Kessié, Ismael Bennacer, Ballo-Touré. Ci sono altri francesi, come Bakayoko. Molti di noi parlano francese, quindi è vero che c'è davvero questa squadra leggermente francese, come all'epoca c'era all'Arsenal. Siamo fortunati ad aver trascorso gran parte della stagione con quattro francesi in questa squadra ed è per noi motivo di orgoglio".