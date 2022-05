Berlusconi: "Disimpegno dal Monza per tornare al Milan notizia senza fondamento"

Il Monza è (di nuovo) a un passo dalla prima promozione in Serie A della propria storia. Poco più di tre settimane dopo aver visto sfumare il salto diretto in massima serie all’ultima giornata della stagione regolare a causa della sconfitta di Perugia e della contemporanea vittoria della Cremonese a Como, la squadra di Giovanni Stroppa si è buttata a capofitto sull’obiettivo playoff ed è distante solo 90 minuti dalla storia.

Il Monza vede la A, l'attesa di Berlusconi Dopo aver eliminato il Brescia in semifinale, infatti, i brianzoli hanno piegato 2-1 il Pisa nella finale d’andata giocata all’”U Power Stadium”. Ora l’attesa è tutta per il ritorno di domenica sera all’”Arena Garibaldi-Anconetani”, dove ci sarà anche il patron Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Milan ha seguito la gara d’andata trepidando dalla tribuna, scuotendo deluso il capo dopo la rete di Berra al 92’ che ha parzialmente riaperto i giochi, per poi lasciarsi andare ad una battuta inattesa riguardo un suo possibile futuro ritorno nel club rossonero.

Berlusconi smentisce il ritorno al Milan Uno scenario che si è fatalmente preso le prime pagine dei giornali, ma che lo stesso Berlusconi ha smentito poche ore dopo attraverso un post sulla propria pagina Facebook: "La notizia della vendita del Monza per l’acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento. Il Monza non è in vendita. Adesso c’è bisogno della massima concentrazione per la finalissima di domenica sera" il messaggio del presidente di Forza Italia accompagnato a una foto che lo vede caricare la squadra negli spogliatoi.