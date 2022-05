Milan, Leao: "Real interessato? Felice, ma tengo i piedi per terra"

Leao: "Real? Resto con i piedi per terra"

"Ho altri due anni di contratto con il Milan - ha specificato subito l'ex Lille -. Sono felice che Maldini e la società mi ritengano un intoccabile, mi sento a casa, ma in questo momento il mio focus è sulla Nazionale. Le voci sul Real Madrid e sul mio futuro mi rendono felice, ma ho i piedi ben saldi per terra".

Milan, Leao: "Voglio fare grandi cose in futuro"

Sulla sua esperienza in rossonero, Leao ha parlato in questi termini: "Due anni non sono andati come avrei voluto, ma ora sono più maturo e fiducioso, e la stagione è andata come volevo. Voglio fare grandi cose in futuro, essere un punto di riferimento nel mio club e in nazionale... vincere un Mondiale". L'attaccante lusitano ha contribuito in maniera decisiva allo scudetto del Milan, con undici gol realizzati e dieci assist decisivi serviti in trentaquattro partite di campionato.