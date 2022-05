Kjaer sta tornando e si allena con la Danimarca: “Preparazione per la prossima stagione”

Simon Kjaer sta tornando. Il difensore del Milan e della Nazionale danese ha postato sui social una foto mentre si allena con la Danimarca , al suo fianco c'è Christian Eriksen . Il centrale rossonero rivede la luce, ossia il ritorno in campo, anche se manca ancora un po'. Scalpita per poter di nuovo dare una mano da dentro il rettangolo di gioco. Dopo essere stato dichiarato di nuovo abile e arruolato, come da fioretto che aveva fatto, si è anche tagliato la barba e i capelli. Insomma, è tutto pronto per rivederlo al centro della difesa.

Kjaer: “Felice di essere tornato in campo con i ragazzi”

Se lo scudetto del Milan ha potuto gustarselo solo da fuori, i prossimi impegni della sua Nazionale li vedrà di nuovo da leader della squadra, anche se è ancora in fase di recupero dall'infortunio e quindi non scenderà in campo. Così ha scritto su Instagram: “Felice di essere tornato in campo con i ragazzi. Preparazione per la prossima stagione”.

La Danimarca scenderà in campo per la Nations League il 3 giugno in Francia, tre giorni dopo altra trasferta in Austria, quindi due partite in casa: venerdì 10 giugno contro la Croazia e lunedì 13 giugno contro l'Austria. Forse Kjaer non sarà materialmente in campo, ma intanto sente di nuovo l'atmosfera e l'odore del campo. Fa gli allenamenti con i compagni e si diverte di nuovo. Per l'inizio del prossimo campionato con il Milan sarà di nuovo una delle colonne portanti. Con il tricolore sul petto.