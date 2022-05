Scudetto del Milan: in Cina si fa ancora festa con i droni

Lo scudetto del Milan è planetario. Il 19esimo titolo dei rossoneri viene ancora festeggiato, più di una settimana dopo, in parti del mondo molto lontane da Milano. In questo caso parliamo di Shenzen , in Cina, dove però hanno trovato un modo molto particolare di ricordare la vittoria della squadra di Stefano Pioli .

Scudetto del Milan: Ibra con il sigaro nel cielo di Shenzen

Lo scudetto dopo 11 anni di dieta vale evidentemente che si usino dei droni per formare immagini e scritte nel cielo di Shenzen. C'è quello che ormai è il tormentone dell'estate, 'Pioli is on fire', ma anche un ringraziamento a Maldini, 'Grazie Paolo'. C'è Ibrahimovic che fuma il sigaro e lo stadio di San Siro, fino al 19 disegnato all'interno di un tricolore. Un'iniziativa simpatica e tanta gente a guardare questo show. “Shenzen si colora di rossonero per continuare a festeggiare la vittoria dello scudetto”.

La società rossonera ha diversi interessi in Cina. L'anno scorso fu stata aperta una nuova sede a Shangai e fu firmata una nuova partnership con PacificPine Sports, accademia sportiva leader nell'avviamento allo sport in Cina, per la nascita di una Academy del Milan. La primissima sede rossonera nel Paese fu inaugurata nel 2017, a Pechino. Sempre nel paese asiatico, il Milan produce diversi contenuti per i social cinesi. Insomma, l'interesse è alto ed è reciproco, a quanto sembra.