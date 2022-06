Milan e RedBird Capital: il caldo benvenuto a Jerry Cardinale

Milan: “Benvenuto in famiglia a Cardinale”

E' un vero e proprio “benvenuto in famiglia” quello da parte di Maldini, Scarone e Gazidis al nuovo proprietario. Sul profilo ufficiale rossonero, si vedono nell'ordine i tre mentre salutano e stringono la mano a Cardinale. Il messaggio è: “Un caloroso benvenuto nella famiglia rossonera a Jerry Cardinale”.

Bisogna ricordare che Maldini e Massara sono in scadenza di contratto con il Milan. Uno dei primi impegni del neo proprietario è prolungare i contratti. Secondo le prime informazioni, Cardinale avrebbe già avuto un colloquio con Maldini: molto positivo. Tanto che nei prossimi giorni ci sarà la firma sul nuovo accordo. Stessa cosa accadrà per Massara e Moncada perché squadra che vince non si cambia. L'aveva d'altro canto già anticipato Elliott che non sarebbe cambiato lo staff dirigenziale del Milan. Restano ora da mettere a punto soltanto le formalità prima del nuovo contratto.