"Milan, Ferreira Carrasco prima scelta in caso di cessione di Leao"

Definito il passaggio di proprietà , in casa Milan può partire la programmazione del futuro, prossimo e anteriore. L’agenda dei vertici di RedBird è ricca e prevede come prima tappa il rinnovo dei contratti del direttore sportivo Ricky Massara e del dt Paolo Maldini . Poi, con il dossier nuovo stadio sullo sfondo, bisognerà affrontare con una certa urgenza il capitolo Rafa Leao .

Rafa Leao piace a tutti, il Milan "trema"

Dopo una stagione da trascinatore della squadra verso lo scudetto, con un finale da protagonista assoluto e premio di Mvp del campionato incorporato, l’attaccante portoghese si è unito alla propria nazionale per gli impegni di Nations League. Il ct Fernando Santos non può più ignorare la crescita di Leao che scalpita per una maglia da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo e che è entrato nel mirino del Real Madrid. Il Milan vuole blindarlo, ma secondo quanto riportato da As la società rossonera si starebbe già cautelando individuando possibili sostituti di Leao qualora non fosse possibile resistere alle offerte provenienti dall’estero.