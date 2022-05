"Milan, il Real Madrid fa sul serio per Leão"

Dovrà evidentemente ricorrere alle barricate il Milan . Non certo sul campo, in cui ha vinto lo Scudetto dimostrando, grazie ai dettami impartiti da Stefano Pioli , un'organizzazione tattica semplicemente perfetta. Bensì, in sede di calciomercato. Già, perché secondo la testata catalana "Sport", il Real Madrid è disposto a fare sul serio per arrivare a Rafael Leão .

Milan, attento: "Il Real cambia strategia e ora punta forte su Tchouaméni e Leão"

Dopo la delusione data dal mancato acquisto di Kylian Mbappé e le risposte fornite sul campo da giocatori come Junior Vinicius, su cui i Blancos hanno investito molto fino a godere del gol decisivo per la vittoria della quattordicesima Champions League, "Florentino Pérez - scrive proprio Sport - si sarebbe convinto a cambiare strategia: basta colpi ad effetto, ma giocatori giovani di qualità e funzionali, in grado di ringiovanire la rosa e garantirle una continua crescita". Non che Mbappé non rispondesse a tali caratteristiche, benintese, ma con i soldi per un solo giocatore, il Real potrebbe sistemare diversi reparti. A cominciare dal centrocampo, in cui i Blancos sono fortemente interessati a soffiare Aurélien Tchouaméni, perno del Monaco, al Psg.

"Milan, per Leão il Real Madrid offre soldi e Luka Jovic"

E, sempre per quanto riguarda l'attacco, Rafael Leão rappresenterebbe il profilo perfetto: "Piace la sua impressionante progressione e il fatto che possa giocare in tutte le zone del reparto offensivo. In più, inoltre, suoi miglioramenti sottoporta sono incoraggianti. Il Real fa sul serio, ora, e sta pensando, oltre alla parte economica, di inserire Luka Jovic nella trattativa col Milan". Che, però, al momento, considera il giocatore - su cui pende una clusola rescissoria di 150 milioni - ancora incedibile.