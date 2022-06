Milan e futuro, Scaroni: “Cardinale è un fuoriclasse”

Il Milan è nelle mani giuste. Lo dice Paolo Scaroni , presidente rossonero, dopo il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird Capital. Scaroni, al Festival dell'economia di Trento, ha anche dato qualche notizia in più sull'italo-americano che si è preso la società, ossia Gerry Cardinale . E ha speso parole di elogio per lui e quindi per il futuro del club.

Scaroni: “Passaggio di proprietà prima del mercato: bene”

Scaroni ha così descritto Cardinale: “Gerry Cardinale, figlio di emigranti italiani di seconda generazione, ha studiato a Philadelphia, poi il liceo ad Harvard, poi ha vinto la Rhodes Scholarship, che è la più importante borsa di studio per andare ad Oxford e che ottengono due persone l’anno, poi ha fatto 23 anni in Goldman Sachs. Poi ha creato un fondo e ha comprato il Milan. Non ha comprato il Milan perché gli piace giocare a calcio ma perché è un investimento importante. È un fuoriclasse”.

Poi è passato alle questioni tecniche, ma non solo: “Ci vorranno due-tre mesi per il closing, ma la transazione è fatta. E sono contento che sia avvenuto tutto questo prima del calciomercato perché entriamo in una fase in cui bisognerà prendere delle decisioni ed è bello prenderle”. Il Milan potrà effettivamente operare al 100 per cento in questo mercato e rinforzare la squadra che vuole partecipare da protagonista alla prossima Champions League.