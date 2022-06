Milan, Scaroni: "Accordo Maldini-Cardinale, sarà un mercato coraggioso"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato dell'esito dell'incontro tra il direttore tecnico dei rossoneri Paolo Maldini e il nuovo proprietario Gerry Cardinale , a capo del fondo RedBird : "Ci aspettiamo un nuovo balzo in avanti".

Milan, Scaroni: "Accordo con Maldini, ora un mercato con coraggio"

"Elliott ha fatto una cavalcata pazzesca - sono le parole di Scaroni a Sky -. In questi quattro anni abbiamo messo a posto i conti e anche la squadra, tanto che abbiamo vinto lo scudetto quest'anno. Mi aspetto che con RedBird ci sarà un nuovo balzo in avanti del Milan, sono un fondo specializzato nello sport. Maldini e Cardinale si sono incontrati, gli ha parlato dei suoi progetti e mi sembra che abbia ottenuto un accordo generale. Mi aspetto che il Milan affronti questo mercato estivo con coraggio, come ha sempre fatto".

Milan, Cardinale: "Voglio vincere"

Cardinale mercoledì si era presentato così a Casa Milan: "Odio perdere, mi sento un vincitore come lo siete voi. Voglio vincere. Il futuro dovrà essere costruito sui successi raggiunti finora con determinazione e volontà di vincere. Abbiamo il ruolo di custodi e gestori di quanto è stato costruito finora. Dobbiamo farlo con umiltà e riconoscendo il lavoro di squadra. Quando ho iniziato nel mondo dello sport, 25 anni fa, lo sport era diverso: oggi sono molti gli interessi coinvolti, di business e di capitali, c'è un impegno diverso ma sempre con lo stesso sentimento e determinazione di vincere".