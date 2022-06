Milan, Brahim Diaz premiato in Spagna per la 'Tripla Corona'

A 23 anni da compiere, Brahim Diaz ha già conquistato un posto nella storia del calcio. Il fantasista spagnolo del Milan, in prestito dal Real Madrid, è infatti diventato il primo calciatore under 23 della storia ad aver vinto almeno una volta in carriera Liga, Premier League e Serie A.

'Tripla Corona': Brahim Diaz premiato da 'Marca' Per questo curioso primato Diaz ha ricevuto un premio dal quotidiano spagnolo 'Marca', consegnato al giocatore direttamente nella Plaza de la Constitución di Malaga, città natale del trequartista che in carriera ha giocato anche per Manchester City e Real Madrid, club con i quali ha vinto rispettivamente la Premier nel 2018 e la Liga nel 2020, pur trovando poco spazio (appena 6 e 5 presenze).