Florenzi ha lasciato il ritiro dell'Italia: ecco il motivo

Alessandro Florenzi , contro l' Inghilterra a Wembley, ha chiuso questa lunga stagione, nobilitata naturalmente dalla vittoria dello scudetto con il Milan . Il difensore azzurro e rossonero non ci sarà contro la Germania martedì in quanto ha lasciato prima il ritiro agli ordini di Mancini . Niente di grave, comunque. Lo stesso giocatore ha spiegato su Instagram i motivi della sua partenza.

Florenzi: “Torno a Roma per l'intervento”

Florenzi ha riassunto il perché ha chiuso anticipatamente la stagione: “Torno a Roma per un piccolo intervento non legato al calcio, programmato da mesi. Dispiace lasciare questo gruppo straordinario...Forza Azzurri!”. Florenzi è al Milan in prestito con diritto di riscatto, essendo il suo cartellino di proprietà della Roma

Florenzi: si va verso il riscatto da parte del Milan

Non dovrebbero esserci sorprese su Florenzi: il Milan riscatterà il suo cartellino per 2,7 milioni di euro. Il Milan aveva già versato ai giallorossi un milione per il prestito oneroso. I 2,7 milioni circa che i rossoneri verseranno ancora nelle casse della Roma sono inferiori al prezzo concordato in partenza.

Florenzi: al Milan due infortuni e 24 presenze

Nonostante due infortuni, Florenzi ha dato il suo contributo al tricolore del Milan. In totale, 24 presenze in campionato e anche due gol. Florenzi ha portato anche la sua esperienza e il suo carisma in un gruppo piuttosto giovane. Ha convinto tutti, tanto che al 99 per cento resterà in rossonero anche l'anno prossimo.