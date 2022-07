Ecco il jolly Adli: "Gioco in più ruoli, per un anno ho pensato al Milan"

Prima conferenza stampa da giocatore del Milan per Yacine Adli, approdato in rossonero dopo tre stagioni al Bordeaux. Il centrocampista francese di origini algerine è pronto a mettersi in gioco: "Il mister mi ha già provato in diversi ruoli".

Milan, Adli: "Posso giocare in più ruoli, qui è come una famiglia" "Mi sono integrato molto bene, ho trovato una famiglia che lavora molto, tutti insieme, è un gruppo pronto nel quotidiano a lavorare per ottenere i risultati - ha esordito il classe 2000 -. Sono contento di essere qua. Centrocampista o trequartista? Sono pronto a mettermi in gioco in diversi ruoli, sempre nel centrocampo. Il mister mi ha provato in diversi ruoli, ma per me è importante giocare qualunque sia il ruolo. Sono un po' atipico, perché riesco a svolgere il ruolo in diverse posizioni. Tra le mie qualità migliori c'è l'ultimo passaggio, buona visione di gioco e so sempre trovare il mio spazio. Sono qui per migliorare".